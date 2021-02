Retroscena GdS – Gattuso, il rinnovo e i contatti con altri allenatori: ecco cosa ha scaturito tutto questo

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha rivelato un’interessante curiosità sul futuro di Gattuso nel corso del programma Fuorigioco in onda su Canale 8:

“E’ già da diverso tempo che ADL prende contatti con altri allenatori… Il motivo non è tanto il rendimento del tecnico calabrese, ma la sua malattia. Inizialmente si pensava che il problema all’occhio potesse durare per diversi mesi, per questo erano stati presi contatti cautelativi. Mi assumo le responsabilità di questa indiscrezione, è stata un’operazione precauzionale. Siamo felici che tutto sia andato per il meglio, ma si erano presentati scenari diversi all’inizio. E’ vero anche che era stato definito in tutti gli aspetti il rinnovo di Gattuso, sono nati dei problemi dopo dovuti alla richiesta di avviare un progetto di abbattimento del monte ingaggi“.