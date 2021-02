Il Napoli perde un’altra gara, in modo incredibile, e si allontana dalla zona Champions: il Genoa batte 2-1 gli azzurri e vince la quinta partita di fila.

Una partita da amaro in bocca per gli azzurri, che avevano iniziato bene, ma al primo errore pagano dazio: infatti, Maksimovic sbaglia l’uscita, Strootman verticalizza per Pandev che segna il goal dell’ex e porta in vantaggio i rossoblu.

Il Napoli prova a scuotersi con Lozano che scalda i guanti di Perin e Petagna che prende una traversa, ma al secondo affondo il Genoa segna, ancora con l’ex di turno Pandev.

Gli azzurri vanno nello spogliatoio e nel secondo tempo, anche con i cambi di Gattuso, la squadra prova a reagire con Politano, che a 10 minuti dalla fine accorcia le distanze.

Nel finale, il Napoli va vicino al goal con Elmas, che spreca un rigore in movimento e protesa nel finale per un rigore non concesso a Mario Rui, su cui ci sarebbe molto da discutere.