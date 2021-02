Il Napoli prova a reagire dal doppio schiaffo macedone e ha una grossa occasione per tornare in partita e per riaprire la contesa.

Su un cross, Demme verticalizza per Elmas che affronta in un 3vs3 in contropiede la difesa avversaria; il macedone arriva al limite dell’area e prova il tiro, ma è troppo centrale e facilmente parabile per Perin.

5 minuti dopo, Petagna, da vero pivot, riceve il pallone, esce fuori dall’area e scarica per Mario Rui, che dal limite tira troppo alto.