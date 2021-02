Gattuso: “Questa sconfitta mi brucia. Stiamo pagando le assenze, a Osimhen e Petagna dico questo

Il Napoli cade nella trappola e perde per 2-1 contro il Genoa a Marassi. Una partita brutta quella degli azzurri, che nel primo tempo hanno subito 2 reti di Goran Pandev e nel secondo non basta il gol del solito Politano nel finale. A spiegare i microfoni di Dazn è stato il tecnico degli azzurri: Gennaro Gattuso. Qui le sue parole:

“Oggi c’è poco da recriminare, questa è stata una partita simile a quella contro lo Spezia. Stiamo pagando le assenze e ci alleniamo poco, questo influisce sul nostro gioco. Oggi faccio i complimenti alla squadra ma non basta. Ci sono troppi errori individuali, ad esempio quello di Maksimovic, ma ci sta, le difficoltà non le stiamo avendo solo noi e per giocare in un certo modo c’è bisogno di un po’ di lavoro in più. In questo momento ci stiamo allenando poco e giocando tanto e questo influisce sul nostro gioco. Stiamo giocando e provando a recuperare giocatori per il prossimo match, e questo non è facile. Stiamo pagando questa condizione a caro prezzo.

Non posso recriminare molto ai miei attaccanti, siamo entrati in area 4 o 5 volte con Petagna, poi non siamo riusciti a concludere al meglio. Abbiamo fatto tutto da soli e ci siamo fatti del male. Noi stiamo facendo di tutto per recuperare i ragazzi, fra questi Osimhen; è chiaro che non ha la condizione giusta; i primi spiragli li ho visti in Coppa Italia ma pian piano lo recupereremo sta giocando ancora con una fasciatura forse oggi sono riuscito a vederlo un po’ meglio. Le caratteristiche di Osimhen le conosciamo ci da più profondità e opzioni di gioco a differenza di Petagna, con il quale oggi abbiamo creato meno, ma non posso rimproverargli molto.

Oggi sulla catena di sinistra abbiamo lavorato bene, Politano e Di Lorenzo mi son piaciuti. Quando ho messo la squadra a 3 c’era un motivo, è difficile recuperare tutti i ragazzi, ad esempio oggi Zielinski non è entrato bene in partita e nel 433 servono le mezze ali. Quest’anno a tratti abbiamo perso le partite in fotocopia, è vero che quando costruiamo tanto poi facciamo fatica, è dura ma bisogna lavorare e migliorare.

Non credo abbiamo fatto molti errori in uscita, sicuramente ci sono errori di postura che non vanno bene, da quel punto di vista siamo rovinati. Mi preoccupano i numeri, non è la prima volta che perdiamo una partita così, sicuramente mi brucia questa sconfitta ma non mi pesa.”