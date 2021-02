Dir. Laboratorio Federico II: “Staff medico del Napoli scrupoloso, abbiamo un piano per scongiurare il rischio focolaio dopo KK e Ghoulam”

Giuseppe Portella, direttore del laboratorio della Federico II che analizza i tamponi della SSC Napoli è intervenuto poco fa a Radio Punto Nuovo per parlare del piano in casa Napoli attuato dopo la positività di Koulibaly e Ghoulam:

“Gli ultimi tamponi sono stati elaborati ieri alle 16.30; per giocare, in base al protocollo FIGC sono stati ripetuti i tamponi a Genoa, con i risultati che arriveranno prima della partita. Rischi? Ovviamente per scongiurare tutti i rischi bisogna attendere cinque giorni, quando il Napoli rientrerà verranno svolti altri test per capire se il pericolo è stato scongiurato. Ghoulam ha fatto con noi il tampone martedì e giovedì ne ha fatto uno privato per esigenze familiari

Positività Koulibaly e Ghoulam? In molti casi di apparente correlazione tra i positivi in realtà un legame non c’è, abbiamo fatto degli approfondimenti e non c’è stata mancanza di professionalità da parte dei calciatori. Dobbiamo solo sperare che non si sia creato un focolaio, le esperienze precedenti sono confortanti e siamo consapevoli di come sono scrupolosi i colleghi dello staff medico del Napoli..”.