MONDONAPOLI LIVE – Gattuso cambia modulo ma non basta! Occhio al Genoa di Ballardini

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di MondoNapoli Live incentrata sul post partita di Napoli – Atalanta che ha visto la squadra di Gattuso pareggiare per 0 a 0 contro i bergamaschi. Il ritorno, è la qualificazione, della Coppa Italia è quindi tutto da giocare a Bergamo.

Come di consueto sono stati analizzati i dati della gara come per esempio per quanto riguarda il possesso palla i partenopei e i bergamaschi pareggiano al 50% per entrambe. 10 i tiri totali del Napoli contro l’Atalanta a quota 17. Questi sono solo alcuni dei dati riguardanti il match, per saperne di più circa le pagelle della serata basta cliccare qui.

Spazio anche agli elogi per il top della giornata ossia Kalidou Koulibaly che pareva stare bene in questo nuovo modulo di Gattuso mentre Nikola Maksimovic ha disputato una gara pressoché insufficiente a causa di alcune sbavature che potevano costare caro ma per saperne di più sulla prestazione di tutta la squadra e i voti a loro assegnati basta cliccare qui.

Spazio anche ad una piccola analisi riguardo la prossima partita che il Napoli dovrà disputare contro il nuovo Genoa di Ballardini. Gara per niente semplice, da preparare bene e da tener d’occhio

