CorrSport – Mertens e l’areo finito fuori pista: ecco quando torna in Italia

Dries Mertens è stato vittima di un episodio alquanto spiacevole in questi giorni.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il belga aveva preso un volo privato per il Belgio che sarebbe finito fuori al momento dell’atterraggio. Il calciatore azzurro doveva tornare in patria per continuare il suo percorso di riabilitazione dopo l’infortunio rimediato contro lo Spezia.

Il numero 14 partenopeo tornerà in Italia per la sfida di campionato contro la Juventus del 13 febbraio, difficilmente sarà arruolabile e dunque potrebbe assistere al match da spettatore in tribuna per incitare i compagni; come è suo solito fare.

Il Napoli attende Mertens a braccia aperte.