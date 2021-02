CorrSport – Manca un giallo ad Ilicic: la moviola del match

Non è stata una sfida particolarmente difficile da arbitrare per Michael Fabbri al Maradona.

Come specificato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, andrebbero però rivisti alcuni episodi chiave del match: usa un metro di giudizio equilibrato e pochi gialli durante tutta la gara. Nel primo tempo infatti grazia i falli di Bakayoko e Gosens, il primo per una trattenuta e il secondo invece per un tackle dubbio su Di Lorenzo che poteva essere sanzionato.

Solo nella ripresa decide di sanzionare Romero con un’ammonizione pesante in casa Atalanta, il calciatore era squalificato. Poi tocca anche a Koulibaly che entra duro su Josip Ilicic da poco entrato in campo. Giusti i sei minuti di recupero per la pallonata in faccia subita da Demme.

Nel finale manca un giallo allo sloveno per un intervento sproporzionato ai danni di Pior Zielinski; anche in questo caso sarebbe stata un’ammonizione pesantissima e che avrebbe portato alla squalifica, ma questa volta Fabbri non estrae il giallo. Fabbri arbitra nel giusto.