Sky – Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: 3-4-3 per Gattuso, scelta la punta

Questa sera. alle ore 20.45, il Napoli affronterà l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona nella semifinale di andata di Coppa Italia. Arrivano sempre più conferme sul possibile cambio di modulo di Gattuso, che potrebbe optare per il 3-4-3 visto nel secondo tempo contro il Parma domenica scorsa. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, in porta dovrebbe esserci Ospina, con Maksimovic, Manolas e Koulibaly a formare il trio difensivo. Bakayoko-Demme saranno i due centrocampisti centrali, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In attacco Politano e Insigne agiranno ai lati dell’unica punta Lozano.

Gasperini ritrova Romero e non farà nessun turnover: in porta Gollini, Toloi, Romero e Djimsiti a comporre la difesa; Maehle e Gosens sulle corsie laterali con i soliti De Roon e Freuler centrali. In avanti l’ex Zapata, supportato da Ilicic e Pessina.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Mario Rui; Politano, Lozano, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.