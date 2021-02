Pagelle MN – Ospina bene, in attacco Napoli irriconoscibile

Nell’andata della Semifinale di Coppa Italia, Napoli ed Atalanta si annullano, la partita finisce 0-0 al Diego Armando Maradona e la qualificazione è tutta da decidere nella gara di ritorno.

Ecco le pagelle degli Azzurri;

Ospina 6.5; decisivo con almeno tre interventi determinanti che salvano gli azzurri, quando la difesa sbanda il portiere colombiano riesce a tenere la porta imbattuta

Manolas 5.5; in alcune occasioni si fa saltare in maniera troppo semplice, in altre non riesce ad uscire con i tempi giusti.

Maksimovic 5;il peggiore; non riesce mai a fermare Muriel che si è rivelato il più pericoloso degli avversari. Il Serbo schierato da centrale della difesa a 3 non riesce a guidare la linea

Koulibaly 7; il migliore, partita perfetta del centrale senegalese, riesce ad intervenire in maniera pulita, sempre attento e preciso. L’unica pecca il giallo che gli farà saltare il ritorno

Di Lorenzo 6; in un ruolo più avanzato riesce a svolgere bene il suo compito; contiene bene Gosens che si rende poco pericoloso.

Demme 6; partita da ordinaria amministrazione per il centrocampista tedesco, non riesce a far uscire la palla in maniera pulita ma argina bene il centrocampo avversario (Dal 67′ Elmas 5,5; non riesce a cambiare il ritmo della partita, poco coinvolto.)

Bakayoko 5.5; troppi errori in fase di appoggio per il centrocampista francese, non riesce mai a verticalizzare sugli attaccanti ma garantisce la solita interdizione

Hysaj 5.5; Soffre gli attacchi degli esterni avversari sulla sua fascia, non riesce a creare trame offensive con Insigne, tutto sommato da il suo contributo in fase difensiva.

Politano 5.5; Il Napoli spinge poco e l’esterno ne risente, non riesce mai a saltare l’uomo ed a rendersi pericoloso, incide davvero poco. (Dal 66′ Petagna 6; combatte come al solito, guadagna falli importanti che fanno salire la squadra nei momenti di difficoltà)

Lozano 5.5; Gli arrivano poche palle giocabili, il Napoli prova a lanciarlo spesso in campo aperto ma i difensori dell’Atalanta fanno buona guardia. (Dall’82’ Osimhen SV.)

Insigne 5,5; Nel primo tempo mostra lampi del suo talento, realizzando giocate importanti, è l’unico a rendersi pericoloso dalle parti di Gollini con un tiro ben parato. Cala alla distanza per le tante energie spese. (dal 69′ Zielinski; Non riesce a cambiare la partita in corso, prova a dare qualità ma incide poco)

Gattuso 5.5; Prova a cambiare modulo per far rifiatare elementi importanti, la squadra non subisce gol ma non crea mai occasioni pericolose, non si vedono trame di gioco e la squadra sembra molto stanca; partita incolore.