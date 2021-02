E’ stata diramata la formazione ufficiale del Napoli, per il match contro l’Atalanta, valido per la semifinale di Coppa Italia.

LE SCELTE DI GATTUSO – In porta Ospina, con Maksimovic, Manolas e Koulibaly, in difesa. Centrali di centrocampo, Bakayoko e Demme, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce. In attacco, Politano e Insigne e unica punta Lozano.

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Insigne, Lozano.