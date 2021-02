MondoNapoli Live non vi lascia mai, anzi vi tiene e vi terrà compagnia in un mese molto denso di partite come quello di febbraio; vi ricordiamo che andiamo sempre in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Stasera vi aspettiamo alle 20 per commentare e vivere insieme il prepartita di Napoli-Atalanta, andata della semifinale di Coppa Italia, che si giocherà stasera al San Paolo alle ore 20.45.

Sicuramente sarà una sfida ostica per gli azzurri, che stanno vivendo un momento interlocutorio e apparentemente strano, con le discussioni sul futuro di Gennaro Gattuso che si fanno sempre più fitte.

Stasera si attende un’altra risposta dalla squadra, che è compatta dalla parte del mister, e che dovrà affrontare un avversario spigoloso, ma già battuto, e anche nettamente, in campionato ad ottobre.

Noi vi aspettiamo stasera per parlare delle formazioni ufficiali, per commentare le scelte dei due tecnici e per dare i vostri pronostici.

