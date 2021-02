Gattuso: “ADL? Parlate di calcio! Da valutare le condizioni di Insigne”

Queste sono le parole, a caldo, del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di Rai Sport al termine del turno di andata di semifinale tra Napoli e Atalanta, terminato con zero reti: “Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. L’Atalanta è una squadra tosta che abbina fisica e tecnica infatti oggi ci ha messo in difficoltà. Abbiamo cambiato modulo ma abbiamo giocatori che non giocano molte partite e altri che ne fanno troppe. Si gioca ogni tre giorni e serve gente fresca in campo. Secondo me c’è stata una buona partita in fase difensiva e in avanti potevamo far di più, siamo corti al momento in quella zona”.

Difesa a tre mai fatta, come mai? – “C’è bisogno di gente fresca siccome Zielinski ed Elmas non erano al top della forma. Lobotka non era adatto per fare il vertice basso. Abbiamo provato il tutto in un giorno e ci è andata bene”.

Si aspettava un tweet da ADL? – “La messa si fa una volta al giorno. Adesso parlate di calcio che è la cosa più importante e non ne usciamo più”.

Sono stati rispettati gli ordini dalla squadra? – “Il primo tempo abbiamo sbagliato degli scivolamenti, specie Koulibaly e Manolas in alcune situazioni. Potevamo fare meglio questo siccome il secondo tempo ci siamo ripresi ma se non sei propositivo lo sviluppo di gioco può venire in maniera non soddisfacente”.

Su 7 semifinali ci sono 7 pareggi con pochi gol, come mai? – “Sto facendo gli scongiuri ragazzi. Mi tocco la parti basse”.

L’Atalanta vi ha fatto una certa pressione non trova? – “Abbiamo pagato un po’ di fisicità siccome sono devastanti sulla figura. Potevamo fare meglio con Politano e Lozano, dovevano stare più vicini. Con Lorenzo ci potevamo riuscire ma sapevamo che l’Atalanta è una squadra che ti gioca addosso. Se si fa male Petagna, chiamiamo Bruno Giordano e gli proponiamo di giocare”.

Sulle condizioni di Insigne – “Ha preso una botta al polpaccio e gli da fastidio. Valutiamo”.

Su Mertens – “Sta facendo le terapie in Belgio e ci vuole un po’ di tempo ma sta lavorando bene”.

Su Fabian Ruiz – “Domani per Fabian sarà il 21esimo giorno quindi potrà venire a Castelvolturno ad allenarsi con noi. Attendiamo l’ASL siccome lui risulta ancora positivo”.