Tuttosport – Benitez al Napoli? ADL medita sul futuro: l’idea del patron azzurro

Aurelio De Laurentiis medita sul futuro della sua squadra. Della situazione Gattuso se ne riparlerà a fine stagione. L’idea che frulla nella testa di ADL è di creare una squadra giovane affidata ad un tecnico emergente, come Vincenzo Italiano (il patron azzurro post gara Coppa Italia con Lo Spezia andò anche a fargli i complimenti per il match disputato) e soprattutto affidare il mercato a Rafa Benitez. Per quest’ultimo, dunque, potrebbe profilarsi un futuro da manager con funzioni di direttore tecnico. Da non dimenticare, però, che Giuntoli ha un contratto di altri tre anni e mezzo. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport.