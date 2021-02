Rapporto ADL-Gattuso, ecco alcuni motivi della loro rottura

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha elencato alcuni dei motivi per i quali il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso si è incrinato, fino ad arrivare ad una rottura quasi imminente. Il primo motivo è la diversità di vedute in alcune situazioni, come ad esempio nel caso di Juventus-Napoli, con l’allenatore che sarebbe voluto andare a Torino a prescindere. Il secondo motivo, invece, è il progetto. L’obiettivo del presidente è quello di puntare sui giovani e agganciare un posto in Champions League, mentre il tecnico calabrese avrebbe preferito che questa sua intenzione il patron la dichiarasse pubblicamente a tutti, considerando che i tifosi azzurri stavano iniziando a pensare e a parlare di Scudetto.