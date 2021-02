Gazzetta – Sfogo Gattuso post Parma, ADL ha voluto ascoltare la sua intervista: la reazione

Aurelio De Laurentiis, ieri mattina, ha voluto ascoltare attentamente l’intervista di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky. Domenica era in viaggio ed è per questo motivo che non ha potuto ascoltare le parole del tecnico azzurro. Il patron del Napoli è rimasto sorpreso dalle parole di Rino, soprattutto dalla durezza delle critiche rivoltegli, anche perché pensava che la questione “sfogo” fosse terminata con la polemica post vittoria contro Lo Spezia in Coppa Italia. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.