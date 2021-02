De Laurentiis smentisce Repubblica: “Non ho messo alla porta Giuntoli”

Negli ultimi giorni si era parlato di un Aurelio De Laurentiis furioso per il mercato con Cristiano Giuntoli e della sua volontà di voler cambiare direttore sportivo a Giugno. Oggi, però, il patron azzurro ha risposto a queste notizie con due tweet sul suo profilo in cui ha sostenuto che sono tutte fake news e che lui non ha mai pensato di mandare via il DS partenopeo. Queste le sue parole:

“Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti“.

