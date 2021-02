Non c’è pace per Dries Mertens. Nella giornata di sabato è emersa la notizia di un nuovo stop, che lo ha costretto a volare in Belgio per sottoporsi alle cure del dottor Lieven Maesschalk. La caviglia gli dà ancora problemi, emblematica è stata la sostituzione contro lo Spezia dopo essere entrato in campo da 30 minuti. Secondo La Repubblica, lo stop sarà di almeno una settimana ma, dopo essersi sottoposto ai vari controlli, i tempi di recupero potrebbero anche allungarsi.