PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Lo sfogo di Gattuso”

Questa la prima pagina di Tuttosport che si proietta già alla sfida di Coppa Italia fra Inter e Juventus, ponendo l’accento sulla sfida nella sfida fra Lautaro Martinez e Chiesa. Nel taglio alto spazio al Napoli e allo sfogo di Gattuso, che ai microfoni nel post partita ha ribadito la sua amarezza per le voci su un suo possibile addio ma soprattutto su un possibile casting di ADL per cambiare allenatore. Sempre nel taglio alto un occhio anche allo Spezia che cambierà proprietà. Gli articoli di fondo dedicati al calciomercato in casa Torino con i colpi in chiusura: Mandragora dall’Udinese e nelle ultime ore spunta l’idea Rugani dai cugini della Juventus.