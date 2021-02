CorrSport – Per Gattuso decisive le prossime tra campionato e Coppa

La vittoria di ieri contro il Parma non scaccia i fantasmi di altri allenatori che orbitano attorno la figura di Gattuso.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, saranno decisive le prossime gare tra campionato e Coppa Italia per delineare definitivamente il futuro del tecnico calabrese: l’Atalanta giovedì e il Genoa domenica saranno importantissime per confermare le cose di buone viste contro il Parma o per assistere ad altri scivoloni improvvisi.

Il clima non è tranquillo e il rapporto ADL-Gattuso sembra essersi incrinato dopo le ultime settimane.