Sky Sport fornisce le ultime sulle probabili formazioni di Napoli-Parma; al momento, Gennaro Gattuso, per quanto riguarda il Napoli, dovrebbe confermare le novità che si sono viste in Coppa Italia, con il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

In particolare, il mister azzurro deve sciogliere un dubbio in mezzo al campo; a fianco degli insostituibili Demme e Zielinski, dovrebbe giocare solo uno tra Bakayoko ed Elmas. Al momento, sembra in vantaggio l’ex Chelsea, ma occhio alle sorprese degli ultimi minuti.

In attacco, dovrebbe tornare titolare Petagna, in quanto Osimhen non è ancora pronto per giocare dall’inizio e Mertens è ritornato in Belgio per ulteriori visite. Questa la probabile formazione del Napoli:

Napoli(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso.