Sky – Koulibaly: “Noi siamo con Gattuso, daremo tutto per lui”

Ai microfoni di Sky Sport, Kalidou Koulibaly ha parlato del difficile momento che la squadra sta affrontando e che inevitabilmente ha travolto anche il mister Gattuso. Qui le sue parole:

“La vittoria sullo Spezia ha ridato serenità all’ambiente. Siamo tornati alla vittoria dopo la sconfitta contro il Verona. E’ stato un po’ pesante, ma vogliamo fare di più e speriamo che la vittoria di giovedì sia un nuovo punto di partenza. Sull’intervento di Adl per dare fiducia a Gattuso credo che non ci fosse bisogno. Sappiamo che quando le cose non vanno bene, l’allenatore viene subito interrogato e processato. Noi di questo siamo dispiaciuti, perché sappiamo che i giocatori devono dare il 100% e penso che possiamo fare meglio di così. L’allenatore può aiutarci e fornirci la motivazione di cui abbiamo bisogno, gli siamo sempre stati vicini. Soprattutto, ci è molto vicino, sappiamo cosa dovremo fare e vogliamo dare il cento per cento per Gattuso.”