PRIME PAGINE – Le prime pagine dei quotidiani Sportivi

Corsa a tre: Milan, Inter e Juventus. Questo il comune denominatore delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

Gazzetta dello Sport: La Rosea titola con il derby a distanza fra Milan e Inter, infatti alle 15 il Milan ha battuto il Bologna; mentre l’Inter ha vinto calando il poker contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Nel mezzo al vittoria per 2-0 della Juventus contro la Samp a Marassi. Oggi rispondono Lazio e Atalanta, il Napoli alle 18 contro il Parma al Maradona e in serata la Roma affronta la rivelazione di questo campionato: il Verona.

Corriere dello Sport: “La Juve addosso“. Cosi il Corriere apre la propria edizione odierna, infatti nel saboto pomeriggio di Serie A i bianconeri grazie ai gol di Chiesa e Ramsey hanno travolto la Samp e lanciano la sfida al Milan, vittorioso contro il Bologna, e L’Inter, che in serata ha battuto il Benevento. Oggi il Napoli contro il Parma per provare a convincere dopo la vittoria amara contro lo Spezia valida per il passaggio del turno in Coppa Italia. Fonseca questa sera contro il Verona sceglie ancora Borja Mayoral; Dzeko ancora fuori.

Tuttosport: Il quotidiano piemontese apre la propria edizione odierna elogiando gli uomini di Pirlo, che contro la Samp la chiudono 2-0, un gol per tempo e sfida lanciata alle milanesi. Il Milan infatti non perde la testa della classifica, l’Inter invece si scatena con i suoi bomber senza Conte in panchina. Spazio anche al mercato in casa Torino, con Sanabria in dirittura d’arrivo e Mandragora dall’Udinese per aiutare Nicola.