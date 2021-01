MONDONAPOLI LIVE – Vi aspettiamo alle 17:00 con il pre-partita di Napoli – Parma: tutte le scelte di Gattuso

MondoNapoli Live torna in diretta anche oggi!

Infatti, dalle ore 17:00, saremo in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch per parlarvi della partita di oggi, in cui la squadra di Gattuso dovrà affrontare il Parma, partita fondamentale per cercare di riavvicinarsi alla vetta della Serie A dopo i risultati deludenti delle ultime giornate.

Nella nostra diretta commenteremo con voi le formazioni che scenderanno in campo prima del match, potrete dire la vostra sulle scelte tattiche di Gattuso, analizzeremo i punti deboli e forti della squadra di D’Aversa e farete i vostri pronostici insieme ai nostri esperti!

Parleremo anche delle condizioni di Mertens e ci soffermeremo ancora sul percorso del Napoli sino a questo momento.

Vi aspettiamo, non mancate!

