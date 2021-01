L’infortunio alla caviglia di Dries Mertens è tutt’altro che superato. L’attaccante, infatti, come abbiamo visto ieri, è tornato in Belgio, ad Anversa, per continuare con le terapie siccome dopo la gara di Coppa Italia contro lo Spezia si è riacutizzato il problema. Come riportato da La Repubblica, il belga rimarrà lì almeno una settimana, dove ad attenderlo c’è Lieven Maesschalck, il fisioterapista della nazionale belga.