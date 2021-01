Gattuso sotto osservazione, deve vincere oggi per salvare la panchina

Gennaro Gattuso è ormai in bilico sulla panchina del Napoli e la partita di oggi contro il Parma potrebbe essere una delle ultime per il tecnico calabrese con la squadra azzurra. A confermarlo sono sia La Gazzetta dello Sport che Il Corriere dello Sport, che rivelano come su di lui ci sia l’ombra di Rafa Benitez, contattato dal Napoli a più riprese. Per ‘Ringhio‘ è importante vincere oggi per salvare la panchina e dimostrare che le speranze di terminare in un posto Champions non sono svanite, ma è ormai una relazione ai minimi termini quella tra lui e Aurelio De Laurentiis e che potrebbe interrompersi anche in estate, a prescindere dai risultati ottenuti.