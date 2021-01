ULTIM’ORA Sky – Nuovo infortunio per Mertens che torna in Belgio! Le ultime

Non c’è pace per Dries Mertens. Il belga era entrato a gara in corso contro lo Spezia in Coppa Italia per poi arrendersi al dolore alla caviglia, alla quale si era fatto male nel match di San Siro contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore tornerà nuovamente in Belgio, ad Anversa, per sottoporsi ad ulteriori controlli. Se ne occuperà il suo fisioterapista personale, Lieven Maesschalck, che cercherà di farlo tornare al più presto a disposizione di mister Gattuso.