Napoli-Parma, D’Aversa in conferenza stampa: “Nel calcio nulla è scontato, domani daremo il 100%! Sconfitta in Supercoppa frutto di episodi…”

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa, prossimo avversario del Napoli in Campionato, è intervenuto poco fa in conferenza stampa alla vigilia del match in programma allo stadio “Maradona” alle ore 18.00. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal portale tuttomercatoweb.com:

“Domani avremo tutta la rosa a disposizione, Iacoponi è l’unico da valutare; non siamo ancora al 100% perché la condizione di alcuni ragazzi non è ottimale, dobbiamo lavorare di più per toglierci qualche soddisfazione e lottenere il nostro obiettivo. Ho trovato una rosa che a livello mentale aveva perso qualcosa, contro la Sampdoria abbiamo visto a video le situazioni create e subite, la differenza sta nella determinazione che alla fine ti porta a fare un risultato positivo o meno. Dobbiamo uscire dalla situazione e riacquistare autostima.

Domani si incontra una squadra forte, che dieci giorni fa ha dato 6 gol alla Fiorentina. Le partite proibitive sul campo possono dire il contrario, noi dobbiamo dare il 100% nonostante le difficoltà, se il Napoli non dovesse scendere in campo al top perché non provare a fare risultato? Sulla carta non esiste nulla, nel calcio niente è impossibile! Noi dobbiamo partire con la consapevolezza che sarà una partita dura, altrimenti si rischiano brutte figure.

Che Napoli mi aspetto? Il Napoli è nella parte alta della classifica e sta facendo bene anche in Europa, non commento la situazione di Gattuso ma la sconfitta in Supercoppa è frutto solo di episodi. Tatticamente ha ripassato un sistema che gli ha sempre dato garanzie, sia in fase difensiva che in quella offensiva e noi non possiamo permetterci di pensare di avere una squadra in difficoltà davanti. Hanno dimostrato giovedì nelle difficoltà di aver dato 4 gol allo Spezia…”.