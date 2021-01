MondoNapoli Live – Gattuso sale in cattedra! Non perdete i consigli del fantacalcio

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di MondoNapoli Live incentrata sul post partita di Napoli – Spezia che ha visto la squadra di Gattuso ritornare ad una vittoria per 4 a 2 contro i liguri. La squadra partenopea è riuscita a superare i quarti di finale di Coppa Italia e dovrà affrontare l’Atalanta in semifinale.

Come di consueto sono stati analizzati i dati della gara come per esempio per quanto riguarda il possesso palla i partenopei hanno avuto il 48% contro il 38% degli uomini di Italiano. 13 i tiri totali del Napoli contro i liguri a quota 4. Questi sono solo alcuni dei dati riguardanti il match, per saperne di più circa le pagelle della serata, e per scoprire il top e flop, basta cliccare qui.

Spazio anche agli elogi per i top della giornata ossia Matteo Politano che sembra abbia trovato l’onda giusta da seguire mentre Kostas Manolas ha disputato una gara pressoché insufficiente a causa di alcune sbavature che sono costate caro ma per saperne di più sulla prestazione di tutta la squadra e i voti a loro assegnati basta cliccare qui.

Spazio anche al fantacalcio con i consigli dei nostri esperti!

