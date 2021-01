RILEGGI LIVE – Koulibaly: “Sta mancando un po’ di solidità dietro, cercheremo di non ripetere gli errori del passato! La Rosa? La più forte in cui ho giocato”

13.36 – Termina qui l’intervista a Kalidou Koulibaly!

Sulle partite ogni tre giorni: “A me piace giocare quindi per me non c’è alcun problema, dobbiamo farci trovare pronti a giocare ogni tre giorni. Le partite vanno preparate bene perché vincere aiuta a vincere e quindi bisogna cominciare a vincere domenica col Parma…”.

Sulla classifica: “Non guardo mai chi abbiamo indietro, l’obiettivo è raggiungere chi sta davanti”.

Le sei sconfitte rispetto a quelle che stanno davanti “Dobbiamo avere la mentalità di prendere punti e gestire meglio le partite, in alcuni casi si puà anche pareggiare ma l’importante è non perdere; alcune sconfitte sono state meritate perché non abbiamo letto bene la partita”.

13.31 Sui moduli con cui ha giocato: “Cambia qualcosa, ma sta nella bravura dei giocatori sapere come devono stare in campo e cosa devono fare. Il mister quello lo sta facendo bene; il nostro obiettivo è essere una delle difese migliori del campionato perché sappiamo che davanti le cose funzionano bene. Stiamo pagando la mancanza della nostra solidità difensiva come c’è stata negli scorsi anni”.

Sulla partita col Parma: “Mi aspetto una partita difficile, come tutte in Serie A; loro daranno tutto per fare punti ma noi ne abbiamo bisogno più di loro. Serve la mentalità giusta perché verranno qua per metterci in difficoltà”.

Sul goal con lo Spezia – “Non ci ho pensato sinceramente, ho visto la palla che arrivava forte e ho concluso come potevo. Non penso tanto al goal personale ma volevamo vincere a tutti i costi, la cosa più importante è stata la vittoria”.

La rosa del Napoli: “Questa è una delle rose più forti con cui ho giocato, anche in panchina ci sono giocatori che fanno la differenza e questo ci può dare una spinta in più. Dobbiamo essere consapevoli che dando qualcosa in più possiamo viaggiare davanti coi primi…”.

13.25 Comincia l’intervista a Koulibaly, con il giocatore che fa una battuta sul momento del Napoli: “Siamo in un momento strano perché sembra che stiamo in difficoltà ma dobbiamo pensare al campo e dare un po’ di più. Siamo una squadra forte, abbiamo qualità e capisco che le persone sono dispiaciute quando perdiamo partite come quella col Verona. La strada giusta è quella della partita con lo Spezia, non dobbiamo ripetere gli errori del girone d’andata e risalire in classifica”.

Tra pochissimi minuti negli studi di Radio Goal, programma di informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, interverrà il difensore azzurro Kalidou Koulibaly. Il difensore partenopeo, punto inamovibile della retroguardia azzurra da ormai diversi anni, è reduce dallo splendido goal di tacco realizzato giovedì in Coppa Italia contro lo Spezia. Da non perdere la diretta testuale delle sue dichiarazioni, che verranno rilasciate alla vigilia dell’impegno dei partenopei in casa col Parma.