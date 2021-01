CdS – Probabili formazioni Napoli-Parma: cambi a centrocampo!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli e Parma: “Osimhen e Mertens non sono in condizione, neanche lontanamente, e dunque non è pensabile di puntare su di loro nella roulette dei titolari. Assodato questo aspetto, restano da valutare le condizioni di Petagna: se nel corso della rifinitura darà risposte soddisfacenti domani sarà lui il riferimento centrale del tridente d’attacco insieme con Lozano e Insigne. Altrimenti, il Chucky reciterà da falso nueve come in coppa e a destra giocherà Politano. Per il resto, fermo restando la conferma del 4-3-3 di partenza, in porta ci sarà Ospina; linea a quattro difensiva con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj favorito su Mario Rui; a centrocampo Bakayoko, Demme e Zielinski“.