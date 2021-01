Anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla vittoria di ieri del Napoli contro lo Spezia, che ha riportato un po’ di serenità nel gruppo in vista delle prossime partite che saranno molto ostiche e difficili. “Col vento in coppa. Gattuso: “Ci credo, resto” è questo il titolo della Rosea per introdurre la gara dominata ieri dagli azzurri nel primo tempo.

Inoltre, la Rosea parla anche di una tentazione Dzeko per l’Inter, operando uno scambio con Sanchez; spazio, poi, a CR7, che sarebbe andato in Valle d’Aosta per sciare e avrebbe violato le disposizioni anti-Covid. Infine, si parla anche di Ibrahimovic, alla ricerca del suo cinquecentesimo goal e del Torino, che Nicola ha caricato in conferenza in vista della partita di stasera. Questa la prima pagina: