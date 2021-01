Il Napoli non formalizzerà l’acquisto di Zaccagni in questi giorni. Il giocatore, attualmente in forza all’Hellas Verona, è stato bloccato per la sessione estiva. Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato, ha sottolineato nel corso della trasmissione “Calciomercato L’Originale” che il giocatore non ha nessun accordo con la società azzurra. Quindi l’operazione non verrà formalizzata in questi ultimi giorni di mercato.