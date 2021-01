Repubblica – ADL aveva scelto Juric per il dopo Gattuso: il retroscena

L’edizione odierna di Repubblica lancia una vera e propria bomba ad orologeria stamane.

Secondo il quotidiano, lo scorso anno ADL avrebbe scelto Gattuso come traghettatore e da settembre poi Juric come nuovo allenatore definitivo: ci sarebbe stato quindi più un contatto per cercare di portare l’ex allenatore del Genoa a Napoli. La sorte però ha voluto che rimanesse Rino ad allenare ancora il Napoli.

Alcuni acquisti sarebbero arrivati proprio su consiglio dell’attuale tecnico del Verona, tra i quali l’ex di turno ovvero Rrhamani o altri arrivati in un primo o in un secondo momento come Lobotka e Petagna.

Coppa Italia ed entusiasmo del popolo azzurro sono stati elementi a favore di Gennaro Gattuso, che dovrà ora confermare quanto di buon fatto all’inizio della sua esperienza azzurra.