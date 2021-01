È cominciato il secondo tempo di Napoli-Spezia. Gli azzurri adesso attaccheranno da destra verso sinistra mentre i liguri da sinistra verso destra. Cambi in casa Napoli e in casa Spezia. Per gli azzurri entra Dries Mertens al posto di Lozano già ammonito. Invece lo Spezia fa entrare Sena, Batoni e Agudelo e fa uscire Dell’Orco, Estevez e Galabinov.