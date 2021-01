Gattuso: “Io non mi dimetto. Se alla società non vado bene mi caccino. Mi sembra tutto eccessivo”

Al termine del match di Coppa Italia, Napoli-Spezia, che ha visto trionfare gli azzurri per 4 a 2, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai:



“La cosa importante per noi è recuperare Mertens e Osimhen. Non sono ancora al meglio. Dries dichiara di stare bene, ma la realtà è che la caviglia dà problemi. Devo ritrovare la forma migliore di entrambi, perciò li ho messi sul 4 a 0. Sia nel match di oggi che quello contro il Verona non hanno fatto una buonissima prestazione, ma è normale sia così”.

“Mi dà fastidio che mi viene fatta la domanda se io mi dimetta. Non capisco perché io debba farlo. Sto buttando il sangue con il mio staff. Se alla società non vado bene, tocca a loro cacciarlo. Io non mi dimetto. Non sono Padre Pio. Devo pensare a mia moglie, ai miei figli. Faccio il mio lavoro, mi sembra esagerato. Dite solo cose negative su di me. L’obiettivo del Napoli è di essere tra le prime quattro. Ma nessuno dice che a noi mancano due giocatori importanti. Sarebbe diverso se all’Inter mancasse Lukaku”.

“Nel primo tempo lo Spezia non ha mai visto palla. Al 70esimo riuscire a palleggiare è complicato. In fase di non possesso giocavamo con il 4-3-3. Loro vanno subito in verticale, bisogna essere bravi sulle seconde palle”.

“Il presidente ieri a cena ha parlato con la squadra, io non ho bisogno di essere tranquillizzato. Noi abbiamo passato un turno ma sembra che non abbiamo fatto nulla. Se vinciamo contro la Juve andiamo al terzo posto. A me nessuno mi ha regalato nulla, non vado dietro le chiacchiere. In questo momento devo pensare alla squadra e farla rendere al massimo. Sapevo che da prima di arrivare che qui non sarebbe stato facile. Io non ce l’ho con nessuno. A me piace la critica, però mi sembra eccessivo tutto questo che sta succedendo qua. Io mi aspetto che si parli anche di cose buone. Oggi mi sarei aspettato alla prima domanda mi venissero fatti i complimenti perché sono quattro anni di fila che sono arrivato in semifinale di Coppa Italia. Invece mi viene chiesto solo di De Laurentiis. Mi sembra tutto assurdo”.