FOTO – Spezia in partenza dall’hotel Palazzo Caracciolo per il Diego Armando Maradona!

Mancano poco meno di due ore al fischio d’inizio di Napoli-Spezia, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. E’ già la seconda sfida che le due squadre disputano in questa stagione al Diego Armando Maradona. La prima volta ricordiamo che la squadra ligure strappò tre punti ai partenopei con una partita al dir poco rocambolesca. In questo momento comunque, i ragazzi di Italiano, si apprestano a partire verso lo stadio Diego Armando Maradona in pullman dall’Hotel Palazzo Caracciolo sito in Via Carbonara. Di seguito gli scatti della partenza:

Foto di Francesco Giugliano