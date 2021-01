VIDEO – Insigne ai tifosi: “Sono stato malissimo dopo la Juve, ho passato tre giorni chiuso in casa”

Gira sui social un video in cui si vede Lorenzo Insigne e Gennaro Gattuso a confronto con un gruppo di tifosi. I sostenitori azzurri chiedono spiegazioni al capitano non tanto del momento del Napoli ma della sua situazione mentale, ancora condizionata probabilmente dal rigore sbagliato in Supercoppa contro la Juventus. Di seguito il dialogo con i tifosi e il video:

Tifosi: “Tu puoi sempre contare su di noi, sei il padrone di casa qui a Napoli”.

Insigne: “Nell’ultima settimana mi sono sentito malissimo dopo la partita contro la Juventus, ho passato tre giorni in crisi chiuso in casa”.

Tifosi “Lo sappiamo, ci hai fatto commuovere tutti”.

Insigne “Conoscendo tanti ragazzi, anche giovani, in squadra, sono momenti che condizionano tutti”.

Tifosi: “Noi siamo fieri ed orgogliosi di te, ma se tu oggi ti devi far condizionare da facebook o da un giornalista allora come pensi di fare?”.

Insigne: “Ma io sto parlando della squadra in generale”

Tifosi: “Ma la squadra deve reagire, abbiamo un allenatore con due coglio*i così grandi! Mister, lei ci crede in questa squadra?”

Gattuso: “Si perchè è un’ottima squadra”.

Tifosi ad Insigne: “Questo volevamo sentire. Noi non ti mettiamo pressione, non ti veniamo a cercare per strada. Ma stai un poco più sereno…e apri gli occhi quando tiri i rigori (scherza, ndr)”.