Sky – Era tutto fatto per il rinnovo di Gattuso, ora la trattativa è in stand-by: le ultime

Dagli studi di Sky Sport il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato un aggiornamento sul rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli, dopo il comunicato del club di qualche ora fa. Ecco le ultime news: “Al momento la questione legata al rinnovo di Gattuso è congelata per via degli ultimi risultati della squadra. La chiusura della trattativa è stata rallentata, perchè i legali di ADL avevano dato ai legali di Gattuso il contratto da firmare. Rino però ha preso tempo, poi la situazione non è andata bene in termini di risultati e ora è tutto in stand by. Al di là della fiducia del Napoli, il presidente potrebbe anche valutare altri scenari in futuro in base ai prossimi risultati”.