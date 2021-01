MONDONAPOLI LIVE – E’ giusto confermare Gattuso? Top e flop della disfatta di Verona, pagelle e il colpo Zaccagni!

Una bella puntata, ricchissima di argomenti, si è conclusa ieri sera con MondoNapoli Live sui nostri social Facebook, Youtube e Twitch.

Non poteva che essere una serata dedicata al dibattito sui colpevoli della sconfitta esterna contro il Verona, motivo per il quale si è partiti con l’analisi delle pagelle e dei Top e Flop degli azzuri. E’ stato davvero complicare trovare qualche sufficienza. Tutti gli ospiti in diretta sono stati concordi nell’affermare che questa è purtroppo una squadra discontinua e fa fatica a rimontare le partite.

Si è poi passato all’argomento riguardante Rino Gattuso, un quesito dalla risposta complicatissima: credere o ancora in Ringhio? Gli ospiti hanno offerto diversi punti di vista. Vedremo quali saranno le prossime mosse della società.

Il calciomercato ha poi consentito di proseguire il dialogo con un focus su Mattia Zaccagni, sul quale il Napoli sembra aver deciso di voler puntare seriamente. Il calciatore non arriverà in questa finestra di mercato ma se ne riparlerà nella finestra estiva dal momento che il Verona vuole trattenerlo fino a fine stagione. L’accordo economico manca ancora tra le due società, balla ancora qualche milione.

