Gattuso ancora al timone, ma Juric piace a De Laurentiis. Retroscena su Benitez e Allegri. Sulla tentazione Sarri…

Nel giro di un paio di giorni, il Napoli ha assunto una decina di allenatori e cambiato un paio di direttori sportivi. Scherzi a parte; proviamo a fare un po’ di chiarezza. De Laurentiis contattò Allegri poco prima dell’esonero di Ancelotti, quando il tecnico di Reggiolo aveva già in mano un ricco contratto dall’Everton. “No, grazie”. Max rifiutò gentilmente e consigliò al presidente di valutare Gattuso. Ora “acciughina” è in orbita Roma per il post Fonseca.

Spalletti mai preso in seria considerazione; è una candidatura social, ma comunque meno improbabile di quella di Mazzarri. Con Sarri sapete come è finita e non ci sono stati altri contatti. A prescindere dallo scarbo Juve, i rapporti con De Laurentiis sono più che scaduti. Benitez fu sondato proprio dopo l’addio di Maurizio (prima di Ancelotti), ma il buon Rafa era l’allenatore del Newcastle e non se ne fece nulla. Il suo possibile ritorno comunque non trova conferma.

Ad oggi l’esonero di Gattuso è un’idea ancora troppo acerba. Il Napoli è intenzionato almeno a concludere la stagione in corso con Rino in panchina e spera di poter onorare la promessa di rinnovo fatta in precedenza. Ma le parole volano e la carta canta: il contratto recita scadenza 30 giugno 2020. Se i risultati non dovessero migliorare, allora l’addio diventa inevitabile. Juric piace, tanto da essere contattato quando Gattuso non si era ancora scrollato di dosso la nomina di traghettatore. La Coppa Italia vinta, poi, ha spazzato i dubbi. Ancora qualche chance per Ringhio, ma Juric resta un profilo da considerare per un futuro non troppo lontano.