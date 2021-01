Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non mi sono arrivati segnali di esonero per Gattuso. Ovviamente De Laurentiis è contrariato da quanto visto a Verona e sta facendo le sue valutazioni, ma, almeno per il momento, Gattuso sta li. Serve più equilibrio nel giudicare, perchè fino a poco fa, questo era un Napoli da Scudetto, ora si pretende l’esonero. Gattuso dalla sua ha delle attenuanti, come le assenze di Osimhen e Mertens e non ha potuto schierare la migliore formazione. Ora, però, la società si aspetta una reazione, stile Fiorentina, da tutti”.

Capitolo cessioni: “Si chiuderanno sia quella di Llorente che quella di Malcuit. Sul primo vanno sistemate alcune cose, mentre per il secondo manca l’accordo su qualche bonus. Sono due operazioni che possono concludersi nelle prossime ore”.

Zaccagni: “Il Napoli credo non farà l’operazione come quella di Rrahmani. I rapporti tra le due società, però, sono ottimi e c’è la stretta di mano tra le parti. Se ne riparlerà a febbraio”.