PRIME PAGINE – Le prime pagine dei quotidiani Sportivi

La rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi di oggi 24 gennaio è accomunata da un filo rosso, i risultati delle milanesi negli anticipi della 19esima giornata. Infatti il Milan è caduto in casa contro la magnifica Atalanta in tris, mentre l’Inter non va oltre lo 0-0 alla Dacia Arena.

La Gazzetta dello Sport apre con i nerozzurri dell’Inter che vedono rosso, mentre è inevitabile non sottolineare il crollo del Milan da scudetto campione d’inverno. Fanno invece scalpore le parole di Pirlo nella parte bassa, fra vittorie e scudetto.

Il Corriere dello Sport allo stesso modo esalta la vittoria dell’Atalanta contro un Milan quasi irriconoscibile, per stessa ammissione del suo pilastro Ibrahimovic. Il Corriere però si sofferma anche su Roma e Napoli, infatti i giallorossi grazie al suo capitano vincono in extremis; per il Napoli invece oggi affronta il Verona con un super attacco ancora orfano, si spera per poco di Osimhen.

Tuttosport nel taglio alto commenta la vittoria della magnifica Dea in quel di San Siro e la clamorosa frenata dell’Inter. Il titolo centrale però è dedicato alla Juventus che oggi con il Bologna ritrova De Light e un Pirlo ottimista dopo la vittoria della Supercoppa. Dopo la Juventus l’altra faccia di Torino, i granata di Nicola dopo il pareggio di Benevento pensano al mercato, arriva Lerager dal Genoa, idea anche per Sanabria e Fernandes.