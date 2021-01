Osimhen potrebbe subentrare già col Verona, Gattuso ci pensa

Dopo quasi tre mesi, torna ad allenarsi in gruppo e ad essere convocato Victor Osimhen. Il nigeriano, negativizzato dal Covid-19, ha dato risposte positive dal punto di vista della tenuta fisica e Gennaro Gattuso ha deciso di portarlo con sè per la gara di verona di quest’oggi alle ore 15. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante potrebbe addirittura subentrare già in questa gara, per iniziare ad accumulare minuti nelle gambe, così come succederà probabilmente anche a Dries Mertens. Entrambi partiranno dalla panchina in favore di Petagna, ma saranno pronti ad aiutare la squadra a gara in corso.