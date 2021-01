Osimhen e Mertens provati insieme da Gattuso, ma giocherà Petagna

Come abbiamo appreso ieri dal report dell’allenamento del Napoli, Dries Mertens è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo averlo fatto individualmente venerdì, così come Victor Osimhen, tornato nella lista dei convocati dopo 3 mesi. Come riportato da La Repubblica, Gennaro Gattuso li ha addirittura provati in coppia, anche se nella gara di oggi contro il Verona scenderà in campo dal primo minuto ancora Andrea Petagna. Per il tecnico calabrese è importante, però, averli recuperati e il loro reinserimento sarà graduale.