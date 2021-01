Osimhen a Verona con la squadra: il motivo

Finalmente è tornato Victor Osimhen: e qui partono gli scongiuri dei più scaramantici. Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante nigeriano, la sua negatività al Covid e le condizioni sempre migliori hanno spinto il tecnico a portarlo con la squadra a Verona. Il 9 però nonostante stia pian piano guarendo non è ancora al top e il suo rientro, come giusto che sia, sarà graduale. Infatti come per Mertens si pensa ad un rientro centellinato per smaltire anche le critiche di queste settimane e ritornare a far gioire i tifosi.

A Verona però difficile la sua presenza in campo, siederà invece in tribuna, come fu per Mertens ad Udine, per respirare quindi l‘aria dei campi da calcio e l’elettricità delle sfide di campionato come sottolinea Tuttosport, con la speranza di ritrovarlo nei minuti finali di Napoli-Spezia giovedi.