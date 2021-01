Il Napoli e l’Hellas stanno regalando una partita spettacolare. Dopo il gol i gialloblù si sono riversati in avanti trovando uno spettacolare Meret che ha salvato il risultato. Il Napoli tenta di sfruttare le praterie nella difesa dell’Hellas con Lozano che però su un lancio di Koulibaly non ha trovato la porta per pochi centimetri. Così si chiude un bellissimo primo tempo