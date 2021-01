Il Napoli si è buttato in avanti. Infatti, gli azzurri, stanno cercando di sfruttare il momento di debolezza dei gialloblù. Dopo il gol di Lozano c’è stata subito dopo un occasione incredibile di Zielinski che però al posto di tirare, davanti alla porta, ha cercato l’assist per Lozano. In 5 minuti dominio assoluto degli azzurri!