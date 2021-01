Un Gennaro Gattuso molto amareggiato e deluso si è presentato in conferenza stampa per commentare la dura sconfitta di oggi, che rischia di allontanare gli azzurri dalla zona Champions. Queste le sue parole:

Sulla partita: “Nel primo tempo volevamo verticalizzare e nei primi minuti lo facevamo anche bene. Nel secondo tempo non l’abbiamo più fatto e ci siamo condannati da soli, con delle palle perse. Se giochi con il Verona mettendola sul piano fisico non ne esci, perché non siamo abituati. E fisicamente siamo stati surclassati”.

Sulla Supercoppa: “Non voglio cercare alibi, non abbiamo perso per la stanchezza di mercoledì, anche se è vero che abbiamo giocato qualche partita in più. Noi tante volte subiamo al primo tiro che ci fanno, facciamo fatica a credere che gli altri ci possano fare goal; e ciò è solo per colpa mia”.

Sulla mancata discontinuità: “L’ho detto prima, ci manca continuità. Noi parliamo tanto di moduli, ma penso che il nostro problema sia l’approccio durante le partite; a tratti facciamo delle cose buone, in altre cose non ci riusciamo”.

Su Lozano: “Hirving è la nostra nota lieta da tanto tempo: sa fare sempre male nell’uno contro uno, sa spaccare bene le difese avversarie. Se guardo la classifica, noto che siamo tutti là e che possiamo giocarci un obiettivo importante, ma dobbiamo avere più continuità”.

Su Insigne: “Lorenzo è il capitano e sono felice che la gente gli abbia dimostrato affetto dopo il rigore sbagliato. Per noi Lorenzo è utilissimo: oggi non ha fatto benissimo, ma deve essere bravo a lasciarsi tutto alle spalle perché abbiamo bisogno di lui”.