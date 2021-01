Calciomercato – La Lazio sogna Maksimovic: la risposta di ADL

Stando a quanto riportato dal Corriere di Roma, Simone Inzaghi pare sia alla ricerca di un nuovo difensore. Infatti l’allenatore par aver richiesto alla società un sostituto di Luiz Felipe Ramos. La pista inizialmente indicato era quella che portava al difensore del Napoli Maksimovic. Il serbo è in scadenza 2021 con gli azzurri, ma ai biancocelesti serve immediatamente e Adl non lo lascia partire. Il no del padron del Napoli infatti è influenzato da Rino Gattuso che farà ancora affidamento sul difensore fino a fine stagione, quando poi si parlerà del suo contratto nel caso in cui non dovesse accordarsi con nessuna squadra per giugno. I binaco-celesti vireranno quindi su Sokratis accostato la scorsa estate proprio al Napoli.